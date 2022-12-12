Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» из-за её низкого статуса

12 Декабря 2022 • 18:59 Комментировать

Жоау Фелиш наверняка сменит клубную прописку в обозримом будущем. Несколько лет назад «Атлетико» заплатил за талантливого португальца более 125 миллионов евро, но игрок не оправдал ожиданий.

В прессе появилась информация о том, что подписать Фелиша рассчитывает «Астон Вилла», которую недавно принял известный тренер Унаи Эмери. Впрочем, португалец не отправится в Бирмингем. Как сообщает Marca, Жоау не нравится такой вариант, поскольку он хочет оказаться в более статусном клубе.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет выручить за трансфер 23-летнего Жоау Фелиша более 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Астон Вилла Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Декабря
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» достиг договорённости о подписании полузащитника сборной Аргентины слухи
19:37 · Англия. Премьер-лига
​Боксёр Фьюри зовёт Руни в свою команду для подготовки к бою с Усиком
18:59 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» из-за её низкого статуса
18:44 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» отказался от подписания Гюндогана
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол вряд ли поедет к Гвардиоле и в АПЛ вообще 1 слухи
15:59 · Англия. Премьер-лига
Депай может заменить в «Челси» травмированного Брою 1
15:54 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ летом могли подписать Ливаковича за 5-10 миллионов евро, среди этих команд был «МЮ»
15:52 · Англия. Премьер-лига
​«Бросить гольф или перейти в «Манчестер Юнайтед»: Милнер ответил на сложный вопрос
15:48 · Англия. Премьер-лига
Пети нашёл в «Челси» усиление для «Арсенала»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Кейна продолжают связывать с «Баварией» слухи
15:45 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет избавиться от Иско, игрок интересен клубу из АПЛ
15:35 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс хочет перейти в «Арсенал» следующим летом
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ещё не согласовал трансфер Куньи
15:16 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко рассказал о своём состоянии
15:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роджерс, Почеттино и Тухель – кандидаты на замену Саутгейту в сборной Англии
Все новости
Рекомендуем