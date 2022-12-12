​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» из-за её низкого статуса

Жоау Фелиш наверняка сменит клубную прописку в обозримом будущем. Несколько лет назад «Атлетико» заплатил за талантливого португальца более 125 миллионов евро, но игрок не оправдал ожиданий.

В прессе появилась информация о том, что подписать Фелиша рассчитывает «Астон Вилла», которую недавно принял известный тренер Унаи Эмери. Впрочем, португалец не отправится в Бирмингем. Как сообщает Marca, Жоау не нравится такой вариант, поскольку он хочет оказаться в более статусном клубе.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет выручить за трансфер 23-летнего Жоау Фелиша более 100 миллионов евро.