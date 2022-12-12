​«Реал» отказался от подписания Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не перейдёт в «Реал». Как сообщает Defensa Central, мадридский гранд отказался от варианта с подписанием немецкого футболиста, хотя летом Гюндоган может стать свободным агентом.

Интерес к 32-летнему Илкаю Гюндогану проявляют многие европейские клубы, учитывая перспективу заполучить хавбека бесплатно.

За «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выступает с лета 2016 года. С тех пор немец провёл за «горожан» 273 официальных матча. В них полузащитник записал на свой счёт 51 гол и 35 результативных передач на партнёров.