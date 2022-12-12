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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиол вряд ли поедет к Гвардиоле и в АПЛ вообще слухи

12 Декабря 2022 • 18:34 Комментировать (1)

Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол регулярно становится героем трансферных слухов, показывая футбол высокого уровня, в том числе на чемпионате мира за сборную Хорватии. Накануне в прессу прочилась информация о том, что сразу три гранда Премьер-лиги Англии сделали предложения по Гвардиолу. Фаворитом назывался «Манчестер Сити», якобы предложивший больше всех - 100 миллионов евро.

Впрочем, Sky Germany сообщает о том, что вероятность ухода Йошко Гвардиола в другой клуб ближайшим летом является низкой.

В январе Йошко Гвардиола отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
12 Декабря 2022 в 18:42
что он дурак играть за недоклуб ))
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