Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол регулярно становится героем трансферных слухов, показывая футбол высокого уровня, в том числе на чемпионате мира за сборную Хорватии. Накануне в прессу прочилась информация о том, что сразу три гранда Премьер-лиги Англии сделали предложения по Гвардиолу. Фаворитом назывался «Манчестер Сити», якобы предложивший больше всех - 100 миллионов евро.

Впрочем, Sky Germany сообщает о том, что вероятность ухода Йошко Гвардиола в другой клуб ближайшим летом является низкой.

В январе Йошко Гвардиола отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета прошлого года.