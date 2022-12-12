Депай может заменить в «Челси» травмированного Брою

Нападающий каталонской «Барселоны» Мемфис Депай в скором времени может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Лиама Туоми, в услугах нидерландца заинтересован лондонский «Челси», который рассматривал трансфер еще этим летом.

«Пенсионеры» находятся в поисках нового форварда на замену Армандо Брое, который вчера получил серьёзную травму в товарищеской игре с «Астон Виллой». Для выявления полного срока отсутствия албанцу нужно пройти обследование, но по предварительным прогнозам, у него может быть обнаружен разрыв крестообразных связок колена, из-за которого Арманда может пропустить весь остаток сезона.

Напомним, в услугах Депая в АПЛ также заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».