Три клуба АПЛ летом могли подписать Ливаковича за 5-10 миллионов евро, среди этих команд был «МЮ»

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович этим летом мог оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от The Athletic, в трансфере вратаря были заинтересованы такие клубы, Как «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер».

По сведениям источника, голкипер был доступен на трансферном рынке за 5-10 миллионов евро, но его трансфер на туманный альбион так и не состоялся. «Манчестер Юнайтед» хотел подписать Ливаковича на роль запасного голкипера, но в итоге решил довериться Тому Хитону и Мартине Дубравке.

Завтра Ливакович сыграет за сборную Хорватии в полуфинале чемпионата мира против Аргентины.