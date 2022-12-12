​«Бросить гольф или перейти в «Манчестер Юнайтед»: Милнер ответил на сложный вопрос

Не только Гарет Бэйл любит гольф. Опытный футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер тоже любит проводить свободное время за этим видом спорта. Журналисты Sky Sports задали Милнеру сложный вопрос. Ему нужно было выбрать между прощанием с гольфом и переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Это ужасный вопрос. Я очень люблю гольф, но мне пришлось бы больше никогда не играть в него», - высказался Милнер, давая понять, что переход в «МЮ» для него более страшен.

Стоит сказать, что по ходу своей карьеры Джеймс Милнер поиграл и за «Манчестер Сити». Этот клуб, как и «Ливерпуль», является принципиальным противником «Манчестер Юнайтед».