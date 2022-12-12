Пети нашёл в «Челси» усиление для «Арсенала»

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети посоветовал «канонирам» обратить внимание на американского вингера Кристиана Пулишича, правами на которого владеет «Челси».

«Кристиан демонстрирует на поле запредельный настрой. Он отлично показал себя в сборной США. Этот парень заслуживает играть в основном составе. Думаю, Пулишич подошел бы «Арсеналу». Его трансфер был бы хорошим усилением для «канониров» после потери Жезуса», - передает слова француза портал Goal.com.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги 24-летний американец сыграл 13 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.