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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кейна продолжают связывать с «Баварией» слухи

12 Декабря 2022 • 15:46 Комментировать

Минувшим летом «Бавария» попрощалась с Робертом Левандовски, но не подписала на его место центрального нападающего. В последние месяцы в мюнхенский клуб активно сватают Гарри Кейна. Форвард «Тоттенхэма» уехал с чемпионата мира после вылета сборной Англии, и теперь 29-летнего футболиста снова связывают с «Баварией».

Как сообщает Fichajes, Гарри Кейн может принять решение о переходе в «Баварию» ради трофеев, на которые ему сложно рассчитывать в «Тоттенхэме».

«Баварии» будет сложно подписать Гарри Кейна, ведь «Тоттенхэм» обычно неохотно расстаётся со своими лидерами.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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