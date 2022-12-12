Минувшим летом «Бавария» попрощалась с Робертом Левандовски, но не подписала на его место центрального нападающего. В последние месяцы в мюнхенский клуб активно сватают Гарри Кейна. Форвард «Тоттенхэма» уехал с чемпионата мира после вылета сборной Англии, и теперь 29-летнего футболиста снова связывают с «Баварией».

Как сообщает Fichajes, Гарри Кейн может принять решение о переходе в «Баварию» ради трофеев, на которые ему сложно рассчитывать в «Тоттенхэме».

«Баварии» будет сложно подписать Гарри Кейна, ведь «Тоттенхэм» обычно неохотно расстаётся со своими лидерами.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года.