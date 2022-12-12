«Севилья» хочет избавиться от Иско, игрок интересен клубу из АПЛ

Полузащитник «Севильи» Иско в скором времени может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Sport Witness, испанский хавбек рассорился со спортивным директором андалузцев Мончи, вследствие чего «Севилья» хочет избавиться от игрока.

На туманном альбионе футболиста готов приютить «Вулверхэмптон», где работает бывший тренер Иско по сборной Испании и мадридскому «Реалу» Хулен Лопетеги. «Волки» сейчас находятся на 20 месте в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Иско подписал контракт с «Севильей» лишь этим летом на правах свободного агента из мадридского «Реала». Сейчас на счету 30-летнего хавбека всего два голевых паса в 12 матчах.