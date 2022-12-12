Тилеманс хочет перейти в «Арсенал» следующим летом

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс следующим летом хочет перейти в лондонский «Арсенал». По информации от Caught Offside, когда бельгиец станет свободным агентом, его первым выбором будет именно команда Микеля Артеты.

Напомним, что хавбек мог перебраться на «Эмирейтс» ещё летом, но тогда руководство «Лестера» запросило за футболиста слишком большую сумму, которую «Арсенал» не захотел платить.

В нынешнем сезоне Тилеманс отметился тремя голами и одной результативной передачей в чемпионате Англии. Ранее ходили слухи об интересе к 25-летнему хавбеку со стороны каталонской «Барселоны».