«Вулверхэмптон» ещё не согласовал трансфер Куньи

Английский «Вулверхэмптон» ещё не договорился с мадридским «Атлетико» по трансферу нападающего Матеуса Куньи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «волкам» также ещё предстоит согласовать с футболистом личные условия.

Желание самого форварда должно сыграть ключевую роль, ведь в его услугах заинтересованы и другие клубы из Английской премьер-лиги. Инсайдер Дэвид Орнштейн сегодня сообщил, что Кунью в своих рядах также хочет видеть лондонский «Арсенал». Напомним, «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 5 очков от второго места, тогда как «Вулверхэмптон» находится на самом дне.

В этом сезоне Кунья отметился двумя результативными передачами в 11 матчах чемпионата Испании.