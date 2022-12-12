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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вулверхэмптон» ещё не согласовал трансфер Куньи

12 Декабря 2022 • 15:28 Комментировать

Английский «Вулверхэмптон» ещё не договорился с мадридским «Атлетико» по трансферу нападающего Матеуса Куньи. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «волкам» также ещё предстоит согласовать с футболистом личные условия.

Желание самого форварда должно сыграть ключевую роль, ведь в его услугах заинтересованы и другие клубы из Английской премьер-лиги. Инсайдер Дэвид Орнштейн сегодня сообщил, что Кунью в своих рядах также хочет видеть лондонский «Арсенал». Напомним, «канониры» лидируют в турнирной таблице АПЛ с отрывом в 5 очков от второго места, тогда как «Вулверхэмптон» находится на самом дне.

В этом сезоне Кунья отметился двумя результативными передачами в 11 матчах чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вулверхэмптон
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