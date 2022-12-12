​Зинченко рассказал о своём состоянии

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко сказал несколько слов насчёт своего состояния.

«У меня небольшое напряжение мышц, но я почти готов, так что не переживайте. Я усердно работаю, чтобы восстановить свою физическую форму и как можно скорее присоединиться к команде.

Скажу честно, быть вне команды – худшее чувство для каждого футболиста. В последние месяцы у меня были проблемы, но, надеюсь, это уже в прошлом», - сказал Зинченко Sky Sports.

«Арсенал» на текущий момент лидирует в Английской премьер-лиге. Команда Микеля Артеты опережает второй «Манчестер Сити» на пять зачётных баллов.