Отец Холанна высказался о будущем Эрлинга

Бывший норвежский футболист Альф-Инге Холанн, который является отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказался насчет будущего своего сына.

«Эрлинг поиграл в Бундеслиге два с половиной года. Он может провести несколько лет в Англии, а затем, возможно, переедет в чемпионат Испании или Италии. Может, во Францию. Пока ничего неизвестно, но это вполне реально. Он способен побеждать с любой командой», - передает слова скандинава France Football.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне норвежский бомбардир отметился 23 забитыми мячами и тремя ассистами в 18 поединках.