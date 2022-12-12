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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Отец Холанна высказался о будущем Эрлинга

12 Декабря 2022 • 14:58 Комментировать

Бывший норвежский футболист Альф-Инге Холанн, который является отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, высказался насчет будущего своего сына.

«Эрлинг поиграл в Бундеслиге два с половиной года. Он может провести несколько лет в Англии, а затем, возможно, переедет в чемпионат Испании или Италии. Может, во Францию. Пока ничего неизвестно, но это вполне реально. Он способен побеждать с любой командой», - передает слова скандинава France Football.

Холанн пополнил ряды «Манчестер Сити» минувшим летом. В нынешнем сезоне норвежский бомбардир отметился 23 забитыми мячами и тремя ассистами в 18 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн Альф-Инге Холанн
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