Поттер – о травме Брои: «Пока рано говорить, но всё выглядит не очень хорошо»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал о состоянии нападающего Армандо Брои, который вчера получил травму в товарищеском матче с «Астон Виллой». Ранее ходили слухи, что у албанца подозрение на разрыв крестообразных связок колена. В таком случае, сезон для него будет закончен.

«Пока рано говорить, но всё выглядит не очень хорошо. Скрестим пальцы и будем ждать лучших новостей», – заявил Поттер в интервью официальному сайту «Челси» после матча.

Напомним, «пенсионеры» вчера минимально проиграли «Астон Вилле» 0:1 в товарищеском матче. Броя недавно продлил контракт с командой до 2028 года.