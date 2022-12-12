«Арсенал» рассчитывает, что Зинченко восстановится к матчу с «Вест Хэмом»

Лондонский «Арсенал» надеется, что защитник Александр Зинченко успеет залечить свою травму к матчу следующего тура Английской премьер-лиги против «Вест Хэма», который состоится в конце декабря.

По информации от журналиста Кая Кайнака, травма Зинченко оказалась не такой серьёзной, как то повреждение, из-за которого украинец на старте сезона выбыл из строя на месяц.

Зинченко перешёл в «Арсенал» этим летом из «Манчестер Сити». Сейчас на счету украинца одна результативная передача за «канониров» в 7 поединках Английской премьер-лиги. Команда Микеля Артеты лидирует в турнирной таблице с отрывом в 5 очков от «Манчестер Сити».