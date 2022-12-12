«Арсенал» может подписать звёздного соотечественника Роналду

Португальский форвард Жоау Фелиш, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может сменить Испанию на Туманный Альбион. По сведениям газеты Marca, заинтересованность в его услугах проявляет лидер Английской премьер-лиги – лондонский «Арсенал».

Руководство «канониров» рассматривает Фелиша в качестве замены Габриэлю Жезусу. Бразилец получил травму на чемпионате мира – 2022 и выбыл из строя на длительный период времени.

«Атлетико», в свою очередь, готов продать Жоау, если за него предложат порядка 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании португалец сыграл 12 поединков, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.