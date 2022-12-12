«Ньюкасл» планирует сделать Пулишича своим следующим трансфером

«Ньюкасл» определился с футболистом, которого хочет сделать своим следующим подписанием. По информации от Mirror Football, «сороки» намерены приобрести полузащитника лондонского «Челси» Кристиана Пулишича, за которым команда Эдди Хау наблюдает с лета.

По сведениям источника, «Ньюкасл» готов выкупить футболиста на постоянной основе. В то же время в услугах Кристиана заинтересованы «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но эти клубы предпочитают взять американца в аренду.

Напомним, контракт Пулишича с «Челси» истекает в январе 2025 года. Кристиан выступает за «пенсионеров» с лета 2019 года и с тех пор выиграл с командой Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.