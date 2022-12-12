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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» готов предложить Конте долгосрочный контракт

12 Декабря 2022 • 14:35 Комментировать

«Тоттенхэм» рассчитывает сохранить у руля команды Антонио Конте. Действующий контракт итальянца истекает в конце сезона, и «шпоры» готовы предложить 53-летнему специалисту новый долгосрочный договор. Об этом пишет The Athletic.

Решение Антонио Конте может зависеть от того, как «Тоттенхэм» настроен работать на трансферном рынке. Итальянец не раз говорил, что для прогресса команде нужно серьёзное усиление.

Под руководством Антонио Конте «Тоттенхэм» провёл 58 матчей. В них команд показала следующие результаты: 33 победы, 9 ничьих, 16 поражений.

На текущий момент «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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