​Тен Хаг высказался о будущем Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи допускал трансфер Рэшфорда. Позже сообщалось, что гранд Лиги 1 готов предложить англичанину заоблачную заработную плату.

«Он должен принять решение. Мы можем только показать ему, что «Манчестер Юнайтед» является для него лучшим вариантом», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» воспользуется опцией продления контракта с Маркусом Рэшфордом на один сезон.

«У Рэшфорда есть полтора года, а до тех пор будет оставаться здесь», - подчеркнул тен Хаг.