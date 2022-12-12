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​Тен Хаг высказался о будущем Рэшфорда

12 Декабря 2022 • 14:30 Комментировать (1)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего команды Маркуса Рэшфорда.

Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи допускал трансфер Рэшфорда. Позже сообщалось, что гранд Лиги 1 готов предложить англичанину заоблачную заработную плату.

«Он должен принять решение. Мы можем только показать ему, что «Манчестер Юнайтед» является для него лучшим вариантом», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» воспользуется опцией продления контракта с Маркусом Рэшфордом на один сезон.

«У Рэшфорда есть полтора года, а до тех пор будет оставаться здесь», - подчеркнул тен Хаг.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Декабря 2022 в 15:05
Ты и про Гешу тоже самое говорил... Потом появился Морган - и досвидос..
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