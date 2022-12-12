Нападающий «Атлетико» может заменить в «Арсенале» травмированного Жезуса

Форвард мадридского «Атлетико» Матеус Кунья попал на радары лондонского «Арсенала». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна из The Athletic, «канониры» не прочь приобрести бразильца в зимнее трансферное окно.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета видит в Кунье очень качественную замену травмированному Габриэлю Жезусу, который будет вынужден пропустить около трёх месяцев из-за операции на колене.

Ранее сообщалось, что Кунья находится в шаге от перехода в другой английский клуб – «Вулверхэмптон», который ищет усиление под своего нового тренера Хулена Лопетеги. Напомним, сейчас «волки» находятся на дне турнирной таблицы АПЛ.