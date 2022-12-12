Кудус очень хочет покинуть «Аякс» этой зимой

Полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус с нетерпением ждёт возможности сменить клубную прописку. Согласно данным от инсайдера Дэвида Орнштейна, ганец хочет покинуть Амстердам уже в январское трансферное окно.

Среди претендентов на футболиста числятся клубы из Английской премьер-лиги, французской Лиги 1 и немецкой Бундеслиги. Сам Кудус хотел бы выступать на туманном альбионе.

На этом чемпионате мира Кудус произвёл хорошее впечатление, отметившись двумя голами за сборную Ганы в трёх матчах группового этапа.

Ранее сообщалось, что «Аякс» будет готов отпустить игрока за 40-50 миллионов евро. Его контракт с амстердамцами рассчитан до лета 2025 года.