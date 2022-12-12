«Челси» может купить Мукоко уже этой зимой

Лондонский «Челси» может заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко уже в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «пенсионеры» могут воспользоваться ситуацией с истекающим контрактом форварда и заполучить его по скидке.

Если «синие» всё же не смогут приобрести Мукоко зимой, команда Грэма Поттера возобновит попытки летом. Напомним, в трансфере Юссуфа на правах свободного агента также заинтересована каталонская «Барселона».

В феврале дортмундская «Боруссия» встретится с «Челси» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Пока неизвестно, в составе какой команды будет играть немец в этих двух матчах.