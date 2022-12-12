Источник: Заха имеет большие шансы покинуть «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента

Высока вероятность, что нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха покинет английский клуб следующим летом на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Однако, по информации источника, «орлы» постараются всеми силами удержать своего лидера в команде.

Напомним, что 30-летний ивуариец выступает за «Кристал Пэлас» с февраля 2015 года. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает вингера в 32 миллиона евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Заха провёл 13 матчей, забив в них шесть голов и отдав две результативные передачи.