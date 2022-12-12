«Астон Вилла» – серьёзный претендент на Фелиша

Бирмингемская «Астон Вилла» является вполне реальным претендентом на трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, агент футболиста Жорже Мендеш не исключает переход клиента в стан «вилланов».

Среди прочих претендентов на Фелиша также числились «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и лондонский «Арсенал», который хочет заменить травмированного Габриэля Жезуса.

Напомним, «Астон Вилла» в данный момент идёт на 12 месте в Английской премьер-лиге. Недавно команду вместо Стивена Джеррарда возглавил Унаи Эмери, который в прошлом сезоне дошёл с «Вильярреалом» до полуфинала Лиги чемпионов.