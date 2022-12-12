Мудрик является приоритетной целью «Арсенала» на январь, сумма сделки будет ниже 100 миллионов евро

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Михаил Мудрик уже в январе может перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, украинец является главной трансферной целью лондонского «Арсенала» на зимнее окно.

Ранее директор «Шахтёра» по футбольным вопросам Дарио Срна оценил Мудрика в сумму более 100 миллионов евро. Если верить источнику, трансфер должен обойтись «канонирам» за более дешёвую цену.

Переговоры между клубами в данный момент идут активным ходом, но пока ещё ничего не согласовано. 21-летний Мудрик в этом сезоне отметился 10 голами и 9 ассистами в 18 матчах во всех турнирах.