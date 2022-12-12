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«МЮ» и «ПСЖ» показали наибольший интерес к Фелишу, но в последние дни продвинулся ещё один клуб

12 Декабря 2022 • 11:02 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш продолжает поиски нового клуба. Напомним, португальский форвард не хочет дальше работать под руководством Диего Симеоне, из-за чего «матрасники» готовы выставить его на трансферный рынок уже в январе.

Если верить журналистке издания AS Патрисии Касон, наибольший интерес к Фелишу продемонстрировали «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Тем не менее, в последние дни в переговорах продвинулся ещё один клуб в лице лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне на счету Фелиша три гола и три результативные передачи в чемпионате Испании. Португалец выступает за «матрасников» с лета 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ Жоау Фелиш
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