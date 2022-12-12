Контракт 31-летнего бразильца Роберто Фирмино с «Ливерпулем» истекает в июне следующего года и уже достаточно очевидно, что продлевать его клуб не собирается - во всяком случае, на нынешних условиях. Это значит, что летом Фирмино покинет команду в качестве свободного агента, но расставание может случиться и ранее - если кто-то захочет купит Фирмино по бросовой цене уже в январе. Пока явных претендентов на него нет, но ходят слухи о том, что его услугами заинтересовалась «Барселона». Во всяком случае, на сайте «Ливерпуля» уже появились достаточно любопытные публикации, в которых Фирмино предрекают, что он, если решится перейти в «Барселону», то прочно окажется на скамейке запасных.