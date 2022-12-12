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Роналду заранее спланировал уход из «Манчестер Юнайтед»

12 Декабря 2022 • 00:41 Комментировать

Звездный португальский центрфорвард Криштиану Роналду заранее забрал свои вещи с клубной базы «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Athletic, 37-летний футболист сделал это до выхода скандального интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал главного тренера Эрика тен Хага и руководство «красных дьяволов».

Источник отмечает, что Криштиану освободил свой шкафчик на базе манкунианского клуба до 13 ноября, тогда как интервью вышло в печать 16-17 ноября. После публикации интервью «МЮ» принял решение досрочно разорвать контракт с форвардом.

В настоящий момент Роналду пребывает в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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