«Реал» и «МЮ» нацелились на защитника из Серии А

Защитник «Наполи» и сборной Южной Кореи Ким Мин Джэ находится в сфере интересов двух европейских грандов. Как информирует Sunday Mirror, за трансфер 26-летнего азиата поборются мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Кореец связан трудовыми обязательствами с неаполитанским клубом до окончания сезона-2024/2025. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Джэ поучаствовал в 20 поединках за «Наполи» во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. На чемпионате мира – 2022 защитник сыграл три матча за свою национальную команду.