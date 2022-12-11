Названы новые сроки возвращения Артура, арендованного «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело, который перенес хирургическое вмешательство на бедре в октябре, сдал медицинские тесты касательно своего повреждения.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, игрок может вернуться к тренировочному процессу в конце нынешнего месяца. Ранее предполагалось, что бразильский хавбек будет доступен только в середине января.

Напомним, что мерсисайдский клуб арендовал Мело у туринского «Ювентуса». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения нынешнего сезона. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 18 миллионов евро.