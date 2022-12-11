Клопп — после товарищеского матча с «Лионом»: Игроки «Ливерпуля» пока готовы только на 60 минут матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от «Лиона» (1:3) в товарищеском турнире в ОАЭ.

Официальный сайт «мерсисайдцев» приводит слова Клоппа, который сказал, что ему понравился первый тайм, он видел то, над чем команда работала на тренировках, но затем «Ливерпуль» пропустил ненужный гол. Во втором тайме пришлось перестроить игру, стало ясно, что сейчас команда готова играть максимум 60 минут, добавил тренер.

Возобновление Английской премьер-лиги запланировано на 26 декабря. «Ливерпуль» сыграет в гостях с «Астон Виллой», стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по московскому времени.