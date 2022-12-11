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​Защитник сборной Франции интересен «Манчестер Сити» слухи

11 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать

На радаре «Манчестер Сити» находится левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес. Впрочем, если верить Calciomercato, 25-летний футболист видит своё будущее только в «Милане» и не хочет никуда уходить.

Отметим, что Тео Эрнандес стал основным левым защитником французской сборной на чемпионате мира после того, как его брат Люка Эрнандес получил серьёзную травму в первой же игре против Австралии. В четырёх играх на мундиале Тео отметился двумя голевыми передачами.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 55 миллионов евро. За «Милан» защитник играет с лета 2019 года.

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Милан Манчестер Сити Тео Эрнандес Трансферы футбола - зима 2023
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