На радаре «Манчестер Сити» находится левый защитник сборной Франции Тео Эрнандес. Впрочем, если верить Calciomercato, 25-летний футболист видит своё будущее только в «Милане» и не хочет никуда уходить.

Отметим, что Тео Эрнандес стал основным левым защитником французской сборной на чемпионате мира после того, как его брат Люка Эрнандес получил серьёзную травму в первой же игре против Австралии. В четырёх играх на мундиале Тео отметился двумя голевыми передачами.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 55 миллионов евро. За «Милан» защитник играет с лета 2019 года.