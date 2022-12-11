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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» уступил «Лиону», Ляказетт оформил дубль

11 Декабря 2022 • 19:24 Комментировать

Европейские клубы ведут подготовку ко второй части сезона. В воскресенье в Дубае в рамках мини-турнира проходил матч между «Ливерпулем» и «Лионом». Представители Лиги 1 отпраздновали волевую победу со счётом 3:1. Автором дубля в составе «ткачей» стал нападающий Александр Ляказетт, который ранее выступал в Англии за «Арсенал».

В серии послематчевых пенальти, предусмотренной необычным форматом турнира, «Лион» тоже взял верх. Таким образом, французы получили за матч сразу 4 очка.

Ранее на этом турнире «Арсенал» обыграл «Лион» (3:0 + дальше по пенальти).

Протокол игры  
Ливерпуль1:3Лион
(1:0) Карвалью Фабиу1'  
  41'Ляказетт Александр (1:1)
  65'Баркола Бредли (1:2)
  83'Ляказетт Александр (1:3)
Келлехер КаомхинРобертсон Эндрю 46' (Адриан Лопес ( 46') Гомес Джо 62' (Стюарт Лэйтон ( 62'Кейн Джек 74') Матип Жоэль 46' (Филлипс Натаниэль ( 46') Милнер Джеймс 62' (Корнесс Доминик ( 62') Алькантара ТьягоБайчетич Стефан  23' 46' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 46') Эллиотт Харви 29' (Фрауэндорф Мелкаму ( 29') Карвалью Фабиу 46' (Цимикас Костас ( 46') Фирмино Роберто 62' (Чамберс Люк ( 62') Салах Мохамед 62' (Доак Бен ( 62')
Запасные: Рамзи КэлвинКейта НабиКларк БоббиМрозек ФабианДэвис ХарвиКуанса Джарелл
Лопеш АндреЭнрике АдрианоЛюкеба КастеллоДиоманде Синали 74' (Кумбеди Саэль ( 74') Гюсто Мало 74' (Да Сильва Дамьен ( 74') Мендес Тьяго 64' (Тете ( 64') Толиссо Корентен 64' (Лепнан Йоанн ( 64') Какере МаксансАуа Уссем 64' (Баркола Бредли ( 64') Дембеле Мусса 64' (Шерки Райан ( 64') Ляказетт Александр 85' (Сарр Маланг ( 85')
Запасные: Февр РоменБоннви КейнРиу РемиРен-Аделед Жефф
11 декабря.

 

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