​«Ливерпуль» уступил «Лиону», Ляказетт оформил дубль

Европейские клубы ведут подготовку ко второй части сезона. В воскресенье в Дубае в рамках мини-турнира проходил матч между «Ливерпулем» и «Лионом». Представители Лиги 1 отпраздновали волевую победу со счётом 3:1. Автором дубля в составе «ткачей» стал нападающий Александр Ляказетт, который ранее выступал в Англии за «Арсенал».

В серии послематчевых пенальти, предусмотренной необычным форматом турнира, «Лион» тоже взял верх. Таким образом, французы получили за матч сразу 4 очка.

Ранее на этом турнире «Арсенал» обыграл «Лион» (3:0 + дальше по пенальти).