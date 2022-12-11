​«Ливерпуль» уступил «Лиону», Ляказетт оформил дубль

Европейские клубы ведут подготовку ко второй части сезона. В воскресенье в Дубае в рамках мини-турнира проходил матч между «Ливерпулем» и «Лионом». Представители Лиги 1 отпраздновали волевую победу со счётом 3:1. Автором дубля в составе «ткачей» стал нападающий Александр Ляказетт, который ранее выступал в Англии за «Арсенал».
В серии послематчевых пенальти, предусмотренной необычным форматом турнира, «Лион» тоже взял верх. Таким образом, французы получили за матч сразу 4 очка.
Ранее на этом турнире «Арсенал» обыграл «Лион» (3:0 + дальше по пенальти).
Протокол игры
|(1:0) Карвалью Фабиу1'
|41'Ляказетт Александр (1:1)
|65'Баркола Бредли (1:2)
|83'Ляказетт Александр (1:3)
Келлехер Каомхин•Робертсон Эндрю46' (Адриан Лопес (46') •Гомес Джо62' (Стюарт Лэйтон (62'•Кейн Джек74') •Матип Жоэль46' (Филлипс Натаниэль (46') •Милнер Джеймс62' (Корнесс Доминик (62') •Алькантара Тьяго•Байчетич Стефан 23'46' (Окслейд-Чемберлен Алекс (46') •Эллиотт Харви29' (Фрауэндорф Мелкаму (29') •Карвалью Фабиу46' (Цимикас Костас (46') •Фирмино Роберто62' (Чамберс Люк (62') •Салах Мохамед62' (Доак Бен (62')
Лопеш Андре•Энрике Адриано•Люкеба Кастелло•Диоманде Синали74' (Кумбеди Саэль (74') •Гюсто Мало74' (Да Сильва Дамьен (74') •Мендес Тьяго64' (Тете (64') •Толиссо Корентен64' (Лепнан Йоанн (64') •Какере Максанс•Ауа Уссем64' (Баркола Бредли (64') •Дембеле Мусса64' (Шерки Райан (64') •Ляказетт Александр85' (Сарр Маланг (85')
Запасные: Февр Ромен•Боннви Кейн•Риу Реми•Рен-Аделед Жефф
11 декабря.
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