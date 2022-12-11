Действующий контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона и, судя по всему, француз сменит клубную прописку. Возможно, это произойдёт даже зимой, ведь только в таком случае «старая синьора» сможет что-то заработать на трансфере.

По данным Calciomercatoweb, в качестве замены для Адриена Рабио «Ювентус» определил футболиста «Челси» и сборной Англии Мэйсона Маунта. Контракт 23-летнего полузащитника с лондонским клубом истекает посреди 2024 года. Переговоры о пролонгации договора в настоящий момент не ведутся, чем и надеется воспользоваться гранд Серии А.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Мэйсона Маунта в 75 миллионов евро.