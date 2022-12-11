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​«Интер» пытается договориться о новой аренде Лукаку, но есть проблема слухи

11 Декабря 2022 • 18:52 Комментировать

«Интер» рассчитывает договориться с «Челси» о новой аренде нападающего Ромелу Лукаку на следующий сезон. Впрочем, есть проблема, и заключается она в финансах. Как сообщает Tuttosport, «пенсионеры» хотят заработать на аренде больше – 7,86 миллиона евро + 3 миллиона евро в качестве бонусов. При этом «нерадзурри» должны взять на себя 8,5 из 12 миллионов евро годовой зарплаты игрока.

«Интер», в свою очередь, рассчитывал договориться о снижении выплат в рамках новой аренды.

Напомним, что летом уходящего года Ромелу Лукаку вернулся в «Интер» на правах аренды после неудачного периода в «Челси».

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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