«Тоттенхэм» может усилиться топ-защитником из Серии А

Центральный защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно Football Insider.

В подписании 30-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Итальянский наставник отлично знаком с возможностями Стефана по совместной работе в стане «нерадзурри».

Трудовое соглашение де Врея с миланским грандом рассчитано до середины 2023 года. Все движется к тому, что стороны не станут продлевать сотрудничество. Таким образом, «Тоттенхэм» может подписать нидерландца бесплатно летом.