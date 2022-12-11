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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» может усилиться топ-защитником из Серии А

11 Декабря 2022 • 17:50 Комментировать

Центральный защитник сборной Нидерландов и миланского «Интера» Стефан де Врей может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом стало известно Football Insider.

В подписании 30-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «шпор» Антонио Конте. Итальянский наставник отлично знаком с возможностями Стефана по совместной работе в стане «нерадзурри».

Трудовое соглашение де Врея с миланским грандом рассчитано до середины 2023 года. Все движется к тому, что стороны не станут продлевать сотрудничество. Таким образом, «Тоттенхэм» может подписать нидерландца бесплатно летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Конте Стефан Де Врей Трансферы футбола - зима 2023
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