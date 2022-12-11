«Арсенал» нашёл замену Жезусу в сборной Португалии

21-летний португальский нападающий Гонсалу Рамуш, оформивший хет-трик на чемпионате мира в Катаре, может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Об этом сообщается на страницах портала Goal.com.

Как информирует источник, в подписании перспективного форварда заинтересован лондонский «Арсенал», подыскивающий замену травмированному бразильцу Габриэлю Жезусу. Трансфер Рамуша может быть оформлен в ближайшие несколько недель.

Кроме «канониров», в подписании Гонсалу заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 24 миллиона евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до середины 2026 года.