​«ПСЖ» предлагает форварду сборной Англии заоблачную зарплату

Несколько дней назад президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи подтвердил интерес клуба к нападающему Маркусу Рэшфорду. Действующий контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца текущего сезона, то есть парижане смогут заполучить форварда сборной Англии либо бесплатно, либо за приемлемую цену («красные дьяволы» могут использовать опцию продления контракта с Рэшфордом на год).

Как стало известно The Mirror, «ПСЖ» надеется привлечь Маркуса Рэшфорда заоблачной заработной платой. Гранд Лиги 1 готов платить 25-летнему игроку 850 тысяч фунтов (почти 990 тысяч евро) в неделю.