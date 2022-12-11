Фирмино и Роналду могут объединиться в одном клубе

Бразильский форвард Роберто Фирмино, права на которого принадлежат «Ливерпулю», может покинуть Английскую премьер-лигу. По сообщениям Daily Mirror, у 31-летнего южноамериканца есть вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Подписать Роберто хочет «Аль-Наср», которому приписывают интерес к Криштиану Роналду.

Срок действующего контракта Фирмино с мерсисайдцами рассчитан до середины следующего года. На днях сообщалось, что «красные» готовы предложить ему новое соглашение.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий провел 13 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.