«Торино» хочет выкупить Влашича

Хорватский полузащитник Никола Влашич может задержаться в итальянском чемпионате. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, «Торино», за который хавбек выступает на правах аренды, планирует выкупить игрока у лондонского «Вест Хэма». Руководство туринского клуба готово выложить за трансфер Николы 14,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 16 поединках за «Торино», записав на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

Напомним, что в «Вест Хэм» хорват перебрался из московского ЦСКА в 2021 году. В данный момент он выступает за свою сборную на ЧМ-2022.