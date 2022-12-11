​«Челси» хочет подписать защитника сборной Аргентины

«Челси» ищет возможности для усиления своего состава. Как сообщает испанское издание Marca, лондонский клуб нацелился на защитника сборной Аргентины Науэля Молину. В настоящий момент 24-летний футболист представляет «Атлетико».

Отмечается, что желание «Челси» подписать Науэля Молину продиктовано травмой Риса Джеймса. «Пенсионерам» нужен футболист на правый фланг обороны.

Науэль Молина на чемпионате мира – 2022 принимал участие во всех матчах сборной Аргентины. 24-летний защитник даже забил гол, расписавшись в воротах сборной Нидерландов.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Науэля Молину в 18 миллионов евро.