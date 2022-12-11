Защитник Йошко Гвардиол хорошо показывает себя в составе сборной Хорватии на чемпионате мире. За представителем «РБ Лейпцига» активно следят гранды, в частности представители Премьер-лиги Англии.

Как сообщает Foot Mercato, три топ-клуба АПЛ уже сделали предложения по трансферу Гвардиола. Самую большую сумму пока предлагает «Манчестер Сити» - более 100 миллионов евро, включая бонусы и процент от перепродажи.

«Челси» предлагает примерно 95 миллионов евро, а «Манчестер Юнайтед» - около 90 миллионов евро.

Добавим, что в январе Йошко Гвардиол отпразднует свой 21-й день рождения.