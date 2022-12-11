​Тен Хаг высказался об игроках «Манчестер Юнайтед», чьи контракты истекают

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу футболистов команды, чьи контракты истекают в конце сезона.

«Мы обсуждаем с ними продления контрактов. Но ситуация у нас под контролем, потому что мы имеем право реализовать опцию продления со всеми этими игроками, и мы этим воспользуемся», - сказал тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.

В числе футболистов «Манчестер Юнайтед», чьи контракты истекают летом, находятся Давид де Хеа, Люк Шоу, Фред, Маркус Рэшфорд и Диогу Далот.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.