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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» может подписать Шкриньяра при одном условии

11 Декабря 2022 • 12:40 Комментировать

Будущее защитника Милана Шкриньяра остаётся неопределённым. По данным CalcioMercatoWeb, 27-летний словак летом может оказаться в «Ньюкасле». Английский клуб определил Шкриньяра как одну из своих главных целей. При этом для подписания игрока «сорокам» нужно завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом. «Нерадзурри» хотят сохранить игрока и ведут переговоры о продлении трудового соглашения. При этом активный интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».

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