​«Ньюкасл» может подписать Шкриньяра при одном условии

Будущее защитника Милана Шкриньяра остаётся неопределённым. По данным CalcioMercatoWeb, 27-летний словак летом может оказаться в «Ньюкасле». Английский клуб определил Шкриньяра как одну из своих главных целей. При этом для подписания игрока «сорокам» нужно завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

Отметим, что на текущий момент «Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает летом. «Нерадзурри» хотят сохранить игрока и ведут переговоры о продлении трудового соглашения. При этом активный интерес к Шкриньяру проявляет «ПСЖ».