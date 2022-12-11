После расставания с Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» зимой рассчитывает подписать нового нападающего. По иронии судьбы переехать на «Олд Траффорд» может Гонсалу Рамуш – форвард, который в двух последних матчах сборной Португалии на чемпионате мира выходил в стартовом составе вместо Роналду.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, скауты «Манчестер Юнайтед» следили за Гонсалу Рамушем по ходу чемпионата мира. Об этом журналист написал в своей колонке на Caughtoffside.

21-летний Гонсалу Рамуш выступает за «Бенфику». Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 24 миллиона евро.