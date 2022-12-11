«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» звёздного француза

Полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте, у которого истекает трудовое соглашение с «пенсионерами», пользуется спросом среди европейских грандов.

Согласно данным Diario Sport, заинтересованность в подписании 31-летнего опорника проявляет «ПСЖ». Парижский топ-клуб намерен опередить в борьбе за Канте каталонскую «Барселону», которая ранее заявил о своем желании усилиться французом.

Н’Голо выступает за «Челси» с лета 2016 года. Его текущая трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Канте провел всего два поединка в чемпионате Англии.