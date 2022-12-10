Защитник «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии Люк Шоу может оказаться в чемпионате Испании. Как сообщает издание Sport, интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Барселона». Каталонцы могут попробовать подписать Шоу ближайшим летом.

Действующий контракт связывает Люка Шоу с «Манчестер Юнайтед» до конца нынешнего сезона. Таким образом, защитник уже в январе получит возможность заключить предварительный контракт с иностранным клубом. При этом «красные дьяволы» хотят продлить трудовое соглашение с Шоу в обозримом будущем.

Портал transfermarkt оценивает Люка Шоу в 28 миллионов евро.