«Вест Хэм» зимой хочет купить защитника «МЮ»

Лондонский «Вест Хэм» рассматривает вариант с приобретением защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаки. По информации от ExWHUEmployee, «молотобойцы» изучают возможность трансфера в январское окно.

Источник сообщает, что Уан-Биссака очень нравится главному тренеру «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу. «Манчестер Юнайтед» как раз хочет избавиться от англичанина, так как он не входит в планы Эрика тен Хага.

Вполне вероятно, что Уан-Биссака перейдёт в «Вест Хэм» на правах аренды. «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года заплатил за игрока 55 миллионов евро, поэтому клуб хочет, чтобы Аарон сперва проявил себя в аренде, а затем ушёл за крупную сумму.