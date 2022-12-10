«Ноттингем Форест» приметил очередного игрока из Бундеслиги

«Ноттингем Форест» в зимнее трансферное окно может усилиться нападающим «Унион» Берлина Шералдо Беккером. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «лесников» привлекает вариант с приглашением форварда, который в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Пока неизвестно, будет ли готов «Унион» обсудить продаже футболиста посреди кампании.

Этим летом «Ноттингем Форест» потратил 161,95 миллионов евро. Команда приобрела четырёх футболистов из Бундеслиги. С такими тратами клуб в данный момент идёт на 18 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.