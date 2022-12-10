Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» приметил очередного игрока из Бундеслиги

10 Декабря 2022 • 15:29 Комментировать

«Ноттингем Форест» в зимнее трансферное окно может усилиться нападающим «Унион» Берлина Шералдо Беккером. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «лесников» привлекает вариант с приглашением форварда, который в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Пока неизвестно, будет ли готов «Унион» обсудить продаже футболиста посреди кампании.

Этим летом «Ноттингем Форест» потратил 161,95 миллионов евро. Команда приобрела четырёх футболистов из Бундеслиги. С такими тратами клуб в данный момент идёт на 18 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ноттингем Форест Унион Берлин Шералдо Беккер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
16:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси», «ПСЖ» и «Барселона» до последнего пытались заполучить Эндрика
15:56 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» зимой хочет купить защитника «МЮ»
15:29 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» приметил очередного игрока из Бундеслиги
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича
14:03 · Англия. Премьер-лига
Канте летом предпочитает перейти в «Барселону»
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» запланировал на январь трансфер полузащитника «Шеффилд Юнайтед»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Айуоби продлит контракт с «Эвертоном» в ближайшее время
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за Беллингема
11:52 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас не поможет «Ливерпулю» вплоть до марта
11:47 · Англия. Премьер-лига
Джеймс возобновил тренировки с «Челси»
11:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш не интересен «Милану»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Божович: «Если бы Черчесов не был россиянином, то работал бы в Англии»
04:06 · Англия. Премьер-лига
Митрович отправился поболеть за баскетбольный «Партизан», но команда проиграла «Црвене Звезде»
00:33 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду не оставил клубу выбора – он должен был уйти» 1
09 Декабря
23:22 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» предложил защитника клубу Моуринью
Все новости
Рекомендуем