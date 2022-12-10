Канте летом предпочитает перейти в «Барселону»

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте летом хочет перейти в каталонскую «Барселону» на правах свободного агента. По информации от Sport, для француза это будет самый предпочтительный вариант в том случае, если «пенсионеры» не продлят с ним контракт.

Напомним, в данный момент Канте находится в лазарете и вряд ли вернётся на поле до марта. Из-за своей травмы хавбек пропустил чемпионат мира, где сборная Франции вынуждена справляться без него.

«Челси» пока не горит желанием продлевать контракт с полузащитником, так как в последние годы он получает слишком много травм. Более того, Канте уже 31 год, а новое руководство клуба хочет сделать акцент на молодых игроков.